В Алтайском крае воспитанницы детдома обокрали воспитателя

24 Май 2020 2020-05-24T05:09:43+03:00

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В Алтайском крае воспитанницы детского дома признаны виновными в совершении преступления по статье о краже, сообщает региональный Следком. Приговор вынесен девушкам 15-ти и 17-лет.

Следователи выяснили, что в одном из детских учреждений Панкрушихинского района воспитанницы попросили у педагога телефон. Воспитательнице они сказали, что им нужно выйти в социальную сеть. Пока одна девушка отвлекала хозяйку телефона, другая перевела деньги на свой банковский счет.

Обвиняемые признались в содеянном полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета группой лиц по предварительному сговору). Им назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU