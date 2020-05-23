2020-05-23T13:10:51+03:00
Общество

Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат

Малыши не могли выбраться самостоятельно
САНТАЛОВ Константин
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Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат.Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат.Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Преподаватель Бийского техникума лесного хозяйства Антон Шашков спас двух маленьких ежей, которые сидели в яме, сообщает Минприроды Алтайского края.

Мужчина шел на работу и услышал странные звуки, которые доносились из ямы, оставшейся после ремонтно-строительных работ. Подойдя ближе, Антон увидел двух маленьких ежей. Они случайно упали в яму и не могли выбраться из этой ловушки.

Преподаватель поспешил на помощь, достал ежат и отнес их в безопасное место - естественную среду обитания. Теперь ежики живут в дендропарке Бийского техникума.

В Минприроды напоминают, что еж уничтожает вредных насекомых. В его рационе - майские хрущи, волосатые жужелицы, гусеницы монашенки и непарного шелкопряда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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