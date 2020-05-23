Житель Барнаула оскорбил и запугал ребенка в детсаду

23 Май 2020 2020-05-23T14:44:20+03:00

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Напугавший ребенка барнаулец теперь будет должен компенсировать моральный вред и возместить затраты на лечение несовершеннолетнего. Так решил суд, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что мужчина пришел в детский сад за своим ребенком. Там барнаулец начал кричать, оскорблять и угрожать другому воспитаннику.

Ребенок получил психологическую травму. Долгое время он отказывался посещать детский сад, нарушился сон, появилась плаксивость, раздражительность. Кроме того, ребенок стал бояться посторонних.

Родители обратились за медпомощью, ребенку назначили лечение.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда 30 тыс. рублей и затрат на лечение. Решение вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU