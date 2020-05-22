В Барнауле водитель-экспедитор присвоил больше 100 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T08:53:21+03:00

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В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в присвоении денег компании, в которой он работал, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию поступило заявление от директора компании строительных и отделочных материалов. Потерпевший рассказал правоохранителям, что обнаружил на предприятии пропажу 112 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемый - работник компании, водитель-экспедитор.

- Собрав выручку, задержанный, ранее судимый 29-летний барнаулец, деньги в кассу не вернул и потратил на собственные нужды. Подозреваемый дал признательные показания и денежные средства обязался возместить, - отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества».

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ИСТОЧНИК KP.RU