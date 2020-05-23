23 Май 2020 2020-05-23T14:19:31+03:00

В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек Фото: Анна СЕМИНА

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За последние семь дней от присасывания клещей пострадали 1 396 человек. Об том сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей, с 24 марта, в поликлиники края с жалобами на присасывания обратились 5 255 человек. В их числе 1 849 детей в возрасте до 14 лет. Всем, кому требовалось, ввели иммуноглобулин. За пострадавшими от клещей наблюдают медики.

Специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита в 5,3% случаев от общего числа присасываний. Пока заболевших клещевым энцефалитом нет.

Отметим, что сейчас в регионе пик активности клещей.

Напомним, ранее стало известно, что в крае был дефицит жизненно необходимого препарата – иммуноглобулина. Информацию об этом во время еженедельной онлайн-конференции подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В первую очередь это было связано с его производством на территории Российской Федерации, нехватка была и в других регионах.

На данный момент иммуноглобулин есть в наличии во всех травмпунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU