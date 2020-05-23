В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек
За последние семь дней от присасывания клещей пострадали 1 396 человек. Об том сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона активности клещей, с 24 марта, в поликлиники края с жалобами на присасывания обратились 5 255 человек. В их числе 1 849 детей в возрасте до 14 лет. Всем, кому требовалось, ввели иммуноглобулин. За пострадавшими от клещей наблюдают медики.
Специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита в 5,3% случаев от общего числа присасываний. Пока заболевших клещевым энцефалитом нет.
Отметим, что сейчас в регионе пик активности клещей.
Напомним, ранее стало известно, что в крае был дефицит жизненно необходимого препарата – иммуноглобулина. Информацию об этом во время еженедельной онлайн-конференции подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В первую очередь это было связано с его производством на территории Российской Федерации, нехватка была и в других регионах.
На данный момент иммуноглобулин есть в наличии во всех травмпунктах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запасов иммуноглобулина на Алтае осталось на неделю
А тем временем активность клещей растет в геометрической прогрессии (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU