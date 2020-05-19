Запасов иммуноглобулина на Алтае осталось на неделю

В Алтайском крае в пик активности клещей оказался дефицит жизненно необходимого препарата – иммуноглобулина.

Информацию об этом во время еженедельной онлайн-конференции подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

На данный момент иммуноглобулин есть в наличии во всех травмпунктах.

- В случае наступления страхового случая у застрахованного человека, он подлежит введению иммуноглобулина. В остальных точках он также есть, но действительно, определенное напряжение по иммуноглобулину сложилось. В первую очередь это связано с его производством на территории Российской Федерации. Не только Алтайский край испытывает такие затруднения. При этом мы имеем определенное количество иммуноглобулина, которое позволяет на ближайшую неделю осуществлять помощь населению. После 20 мая планируем провести закуп, который позволит закрыть все потребности, которые на тот момент в крае будут, - подчеркнул министр.

А тем временем, только за последнюю отчетную неделю от присасывания клещей пострадали 1565 жителей Алтайского края и с каждой неделей это число стремительно растет. Как и прогнозировалось ранее, в настоящее время отмечается пик активности клещей. Он продлится до июня включительно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с момента пробуждения клещей (24.03.2020) за помощью медиков уже обратились без малого четыре тысячи человек (в том числе 1343 ребенка в возрасте до 14 лет) и это с учетом введения ограничительных мер на пребывание людей не просто на природе, в лесах, но и на улице в принципе. Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» также не дают благоприятных прогнозов. Согласно проведенным исследованиям снятых с людей клещей, в 5,8% случаев у них был обнаружен вирус энцефалита. Всем этим пациентам своевременно был введен иммуноглобулин и, к счастью, заболевших среди них нет.

Тем временем продолжается обработка территорий баз и зон отдыха, парков, скверов, кладбищ, детских учреждений и т.д. На сегодня в крае от клещей обработано 1128 га. Однако это только общественные территории. Зачастую люди выезжают на отдых в леса, на берега рек и на собственные дачи, но даже там никто не может гарантировать безопасность. В связи с этим специалисты регионального Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не игнорировать использование репеллентов, правильно одеваться и регулярно проводить осмотр себя и своих близких и в особенности детей.

Не лучшим образом ситуация складывается и в соседней Республике Алтай. По состоянию на данный момент у 30 жителей региона диагностирован сибирский клещевой тиф, у одного человека - клещевой энцефалит, у четырех пациентов – иксодовый клещевой боррелиоз.

Подсказка КП:

Травматологические пункты Барнаула, где можно поставить иммуноглобулин:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, круглосуточно, тел. 8(3852) 40-06-49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40-06-49;

ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72-34-53;