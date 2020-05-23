Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию

23 Май 2020 2020-05-23T09:32:12+03:00

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Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай ищут хозяев своей собаке, служба в полиции которой уже закончена, сообщает пресс-служба ведомства.

Порода пса – немецкая овчарка, кобелю восемь лет, его зовут Сократес. Ранее он вместе с полицейскими занимался охраной общественного порядка на улицах города. По характеру и своим служебным навыкам собака отлично подойдет для охраны частного домовладения.

- Полицейские-кинологи готовы передать собаку хозяевам, способным обеспечить хорошее содержание (в сухом вольере с теплой будкой) и питание. Перед передачей собаки полицейские предупреждают, что условия ее дальнейшего содержания будут проверяться, - отмечают в ведомстве.

Всех, кто нуждается в умном и преданном четвероногом друге и может обеспечить ему достойные условия содержания, просят звонить по телефону кинологической службы МВД по Республике Алтай: 8 (38822) 9-23-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU