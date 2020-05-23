На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В Шебалинском районе в ночь с 22 на 23 мая опрокинулся автомобиль ВАЗ-2121. В ДТП пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
Авария произошла на 3 километре дороги «Черга-Булухта». Предварительно установлено, что водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся, а затем сгорел.
В результате ДТП травмы получил пассажир, 27-летний житель Шебалинского района. Госпитализация мужчине не потребовалась.
У сгоревшего автомобиля нет номеров, на учете в ГИБДД ВАЗ не стоит. Пострадавший сообщил, что был пассажиром, а машину остановил в селе Черга.
В настоящее время полицейские устанавливают, кому принадлежит машина и кто был за рулем в момент ДТП. По факту происшествия проводят расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU