2020-05-23T12:37:16+03:00
Происшествия

На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал

Водитель сбежал, его ищут полицейские
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежалНа Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежалФото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Изменить размер текста:

В Шебалинском районе в ночь с 22 на 23 мая опрокинулся автомобиль ВАЗ-2121. В ДТП пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария произошла на 3 километре дороги «Черга-Булухта». Предварительно установлено, что водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся, а затем сгорел.

В результате ДТП травмы получил пассажир, 27-летний житель Шебалинского района. Госпитализация мужчине не потребовалась.

У сгоревшего автомобиля нет номеров, на учете в ГИБДД ВАЗ не стоит. Пострадавший сообщил, что был пассажиром, а машину остановил в селе Черга.

В настоящее время полицейские устанавливают, кому принадлежит машина и кто был за рулем в момент ДТП. По факту происшествия проводят расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский тракторист пытался дать взятку полицейскому

Сотрудник ГИБДД не взял деньги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628
Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254
На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться
В Барнауле с площади Спартака перенесут стихийный рынок
Какой будет погода на выходных в Алтайском крае
Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу
На Алтае мужчина украл 10 коз и 20 овец
На Алтае прокурор обжаловал оправдательный приговор депутату Бруннеру
Алтайским школьникам расскажут о правилах электробезопасности
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
Алтайский тракторист пытался дать взятку полицейскому
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
Алтайский фонд МСП и OZON проведут вебинар для предпринимателей
22 мая - день Николая Чудотворца. О чем его просить?
В Алтайском крае утонул мужчина
Житель Алтайского края убил гостя, который не хотел уходить домой
В Барнауле водитель-экспедитор присвоил больше 100 тысяч рублей
В Алтайском крае пропала женщина в голубой жилетке и розовых балетках
В Барнауле из окна выпала пенсионерка
В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступлении
Жительницу Алтайского края обманули на 150 тысяч рублей при продаже пилы
В Барнауле коронавирус подтвердился у двух сотрудников гипермаркета “Леруа Мерлен”
В центре Барнаула полицейские разбили машину во время погони за мотоциклом