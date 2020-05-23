23 Май 2020 2020-05-23T12:37:16+03:00

На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Шебалинском районе в ночь с 22 на 23 мая опрокинулся автомобиль ВАЗ-2121. В ДТП пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария произошла на 3 километре дороги «Черга-Булухта». Предварительно установлено, что водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся, а затем сгорел.

В результате ДТП травмы получил пассажир, 27-летний житель Шебалинского района. Госпитализация мужчине не потребовалась.

У сгоревшего автомобиля нет номеров, на учете в ГИБДД ВАЗ не стоит. Пострадавший сообщил, что был пассажиром, а машину остановил в селе Черга.

В настоящее время полицейские устанавливают, кому принадлежит машина и кто был за рулем в момент ДТП. По факту происшествия проводят расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU