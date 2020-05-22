Алтайский тракторист пытался дать взятку полицейскому

22 Май 2020 2020-05-22T12:09:22+03:00

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Жителя Зонального района будут судить по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сел Зонального района сотрудники ГИБДД остановили трактор Т-70. У водителя не было водительского удостоверения и документов на транспортное средство. Мужчину пригласили в патрульную машину для составления административного материала.

В служебном автомобиле водитель положил на панель деньги и просил не документировать обстоятельства административного правонарушения. Полицейский отказался принять взятку.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU