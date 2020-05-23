2020-05-23T11:33:14+03:00
Общество

В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов

Это связано с решением авиакомпаний
САНТАЛОВ Константин
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В аэропорту Барнаула.В аэропорту Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В аэропорту Барнаула сообщили об изменениях в расписании. Отменили часть рейсов в конце мая и начале июня, говорится на сайте авиапредприятия “Алтай”.

Рейсы отменили по следующим датам:

- «Уральские авиалинии», рейсы U6651/652 - 22, 24, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 5 июня 2020 года; рейсы U6631/632 - 23, 26, 30 мая, 2, 6, 9 июня 2020 года.

- «Сибирь», рейсы S72601/2602 - 22, 24 мая 2020 года.

- «Аэрофлот», рейсы SU1430/1431 - 22, 24, 25 мая 2020 года.

- «СиЛА», рейсы СЛ47/48 - 22, 25, 27, 29 мая, 1 июня 2020 года.

- «КрасАвиа», рейсы ЭК83/84 - 23, 26 мая, 2 июня 2020 года.

- «ЮТэйр», рейсы ЮТ213/214 - 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 - 24, 27, 31 мая 2020 года.

- «ИрАэро», рейсы РД225/226 - 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 - 22, 29 мая 2020 года.

Отметим, что отмена рейсов связана с решением авиакомпаний.

Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта Барнаула, позвонив по телефону +7 3852 543-009.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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