Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254

23 Май 2020 2020-05-23T08:25:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 69 человек и составило 1254 случаев. Из них 145 - это дети до 17 лет включительно.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования зарегистрированы в Барнауле – 52 человека, Новоалтайске – 4, Славгороде – 3, Павловском районе – 1, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Первомайском районе – 1, Горняк – 1, Немецком национальном районе – 1, Змеиногорском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Табунском районе – 1, Курьинском районе –1

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 100 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 900 случаев – по контакту с заболевшими. 166 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 – у заболевших ОРВИ, в 824 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 520, Змеиногорского района – 246, Бийска – 121, Рубцовска – 47, Павловского района – 28. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU