Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628

23 Май 2020 2020-05-23T10:31:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года выросло еще на 23 человека и составило 628. Из этого списка 72 – это дети, сообщает оперштаб.

К сожалению, растет и количество зараженных COVID-19. За минувшие сутки их число увеличилось еще на 69 человек и составило 1254.

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 520, Змеиногорского района – 246, Бийска – 121, Рубцовска – 47, Павловского района – 28. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

Отметим, что всего в Алтайском крае на 23 мая на коронавирус обследовали 70616 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17194 человек (за последние сутки для 409).

Из общего числа заболевших 100 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 900 случаев – по контакту с заболевшими. 166 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 – у заболевших ОРВИ, в 824 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ужесточат ответственность за несоблюдение масочного режима

Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, но и это не останавливает нарушителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU