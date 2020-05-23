2020-05-23T10:31:45+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года выросло еще на 23 человека и составило 628. Из этого списка 72 – это дети, сообщает оперштаб.

К сожалению, растет и количество зараженных COVID-19. За минувшие сутки их число увеличилось еще на 69 человек и составило 1254.

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 520, Змеиногорского района – 246, Бийска – 121, Рубцовска – 47, Павловского района – 28. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

Отметим, что всего в Алтайском крае на 23 мая на коронавирус обследовали 70616 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17194 человек (за последние сутки для 409).

Из общего числа заболевших 100 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 900 случаев – по контакту с заболевшими. 166 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 – у заболевших ОРВИ, в 824 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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