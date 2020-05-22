2020-05-22T12:59:52+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина украл 10 коз и 20 овец

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
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Овца.Овца.Фото: pixabay.com
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи скота у местного жителя. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 130 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что 37-летний житель села Тобелер, находясь в урочище «Кара-Торгун», увидел пасущееся стадо коз и овец, принадлежащее его знакомому.

Животноводческие стоянки сельчан находятся по соседству, поэтому к месту свободного выпаса животных подозреваемый добрался на коне. Там он отогнал овец и коз к своей отаре, которая паслась поблизости.

После этого мужчина продал животных скупщикам. Место сбыта уже установили полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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