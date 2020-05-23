23 Май 2020 2020-05-23T07:30:52+03:00

На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться- Фото: Олег УКЛАДОВ

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Молодой житель Усть-Канского района ударил подругу сковородой, а также угрожал ей ножом, потому что она решила расстаться, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что ранее 21-летний молодой человек поддерживал близкие отношения с 19-летней односельчанкой. После того, как девушка решила прекратить дружбу, она переехала в Горно-Алтайск. Желая вернуть возлюбленную, юноша отправился за ней.

Встретив бывшую подругу, парень предложил ей зайти к нему в гости в съемное жилье, девушка согласилась. В доме юноша стал выражать недовольство тем, что сельчанка его бросила.

Произошла ссора, подозреваемый взял нож и стал угрожать девушке убийством, если она не вернется. Затем он и вовсе облил возлюбленную горячей водой из чайника. Девушке удалось убежать, однако и это не остановило юношу.

- Выяснение отношений продолжилось уже дома у потерпевшей, где подозреваемый схватил со стола сковороду, которой несколько раз ударил подругу по телу. Только после этого сельчанин покинул чужой дом, - отмечают в ведомстве.

Девушка обратилась в полицию. В ходе разбирательства молодой человек признался в содеянном. В настоящее время по факту угрозы убийством возбудили уголовное дело. По факту причинения телесных повреждений проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU