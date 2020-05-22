Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Каракол Онгудайского района. Ее обвиняют в убийстве супруга, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следствием установлено, что все произошло в ночь с 7 на 8 марта в помещении одного из жилых домов. Супруги выпивали и случился конфликт, во время которого мужчина попытался ударить женщину по лицу.
-В ответ на это она схватила с печи нож, клинком которого нанесла обидчику 1 удар в область правого плеча сзади, после чего еще 1 удар в область грудной клетки спереди, повредив легкое, - отмечают в ведомстве.
От полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.
Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и дала правдивые показания. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU