2020-05-22T13:40:30+03:00
Происшествия

Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу

Обвиняемая признала свою вину
САНТАЛОВ Константин
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Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу.Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Каракол Онгудайского района. Ее обвиняют в убийстве супруга, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следствием установлено, что все произошло в ночь с 7 на 8 марта в помещении одного из жилых домов. Супруги выпивали и случился конфликт, во время которого мужчина попытался ударить женщину по лицу.

-В ответ на это она схватила с печи нож, клинком которого нанесла обидчику 1 удар в область правого плеча сзади, после чего еще 1 удар в область грудной клетки спереди, повредив легкое, - отмечают в ведомстве.

От полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и дала правдивые показания. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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