В Барнауле с площади Спартака перенесут стихийный рынок

23 Май 2020 2020-05-23T06:30:30+03:00

Власти города говорят, что к ним поступает много жалоб

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После многочисленных обращений жителей города власти приняли решение перенести торговые ряды с площади Спартака, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Замглавы администрации Центрального района Барнаула Руслан Маршалкин отметил, что горожане постоянно испытывают неудобства от рынка, стихийно разместившегося на площади. Он отметил, что там ведут несанкционированную торговлю. Неудобства испытывают как пешеходы, так и пассажиры общественного транспорта.

- Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест, в зоне разворотного пункта транспорта. Постоянно паркуют машины, что по правилам дорожного движения запрещено вблизи остановочного пункта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы, - сказал Руслан Маршалкин.

Торговые места на площади Спартака предназначены для тех, кто продает продукцию с собственных садовых участков. Однако здесь торгуют и молоком, медом, рыбой, мясом. В мэрии подчеркивают, что эти товары должны быть сертифицированы, продаваться только в магазинах с соблюдением всех санитарных норм.

Торговые места в ближайшее время перенесут с площади Спартка. Три из них разместят на территории действующей торговой ярмарки по адресу Никитина, 55, а два установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.

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ИСТОЧНИК KP.RU