Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

23 Май 2020 2020-05-23T05:32:43+03:00

По прогнозам синоптиков, в регионе будет жарко

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В Алтайском крае на выходных, 23 и 24 мая, будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до +30 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Днем в субботу 23 мая в регионе будет +22...+27 градусов. Кроме того, в предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 23 мая столбик термометра поднимется до отметки +22...+24 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Ночью в воскресенье 24 мая в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов, в предгорьях до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью 24 мая будет +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем 24 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем в воскресенье температура воздуха составит +25...+27 градуса. Преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU