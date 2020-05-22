Житель Алтайского края убил гостя, который не хотел уходить домой

22 Май 2020 2020-05-22T09:50:21+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Поспелихинского района. Его обвиняют в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло ночью 29 февраля 2020 года в доме в одном из сел Поспелихинского района. Пьяный обвиняемый поссорился со своим приятелем. Тот приехал из соседнего села и не хотел уходить из чужого жилища.

В итоге хозяин дома избил гостя, а затем, взяв нож, ударил в область шеи. Мужчина скончался на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU