Алтайский фонд МСП и OZON проведут вебинар для предпринимателей

22 Май 2020 2020-05-22T11:22:07+03:00

Ссылка на трансляцию будет направлена за час до начала на электронную почту, указанную при регистрации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты расскажут о новых возможностях для региональных производителей и дистрибьюторов товаров

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Алтайский фонд МСП и интернет-площадка OZON приглашают предпринимателей Алтайского края принять участие в вебинаре: «Маркетплейс Ozon: новые возможности для региональных производителей и дистрибьюторов товаров»

OZON — одна из крупнейших интернет-площадок в России с 3,5 млн. уникальных пользователей в сутки. Ассортимент Ozon насчитывает более 5 млн. товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 80% из них формируют продавцы маркетплейса — сегодня в их числе уже 10 500 участников. Ozon регулярно расширяет этот список и поддерживает своих партнеров. Например, помогает им решить вопрос финансирования через p2b-платформу Ozon.Invest.

Ведет Дарья Чалова - ведущий менеджер по связям с индустрией и корпоративным отношениям в Ozon.

На вебинаре подробно разберем:

- чем модель маркетплейса отличается от традиционного интернет-магазина;

- как предпринимателю любого размера начать продавать свои товары на Ozon – практическая инструкция;

- логистические схемы работы на маркетплейсе;

- как формируется доход продавца.

Эта встреча будет полезна тем, кто хочет перевести продажи в онлайн, начать продавать товары по всей России и масштабировать свой бизнес.

Участие бесплатное!

Дата проведения: 03 июня 2020 года.

Время (местное): с 14:00 до 15:30.

Для участия в вебинаре необходима регистрация на мойбизнес22.рф

Ссылка на трансляцию будет направлена за час до начала на электронную почту, указанную при регистрации.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 204).

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU