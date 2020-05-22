Алтайский фонд МСП и OZON проведут вебинар для предпринимателей
Алтайский фонд МСП и интернет-площадка OZON приглашают предпринимателей Алтайского края принять участие в вебинаре: «Маркетплейс Ozon: новые возможности для региональных производителей и дистрибьюторов товаров»
OZON — одна из крупнейших интернет-площадок в России с 3,5 млн. уникальных пользователей в сутки. Ассортимент Ozon насчитывает более 5 млн. товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 80% из них формируют продавцы маркетплейса — сегодня в их числе уже 10 500 участников. Ozon регулярно расширяет этот список и поддерживает своих партнеров. Например, помогает им решить вопрос финансирования через p2b-платформу Ozon.Invest.
Ведет Дарья Чалова - ведущий менеджер по связям с индустрией и корпоративным отношениям в Ozon.
На вебинаре подробно разберем:
- чем модель маркетплейса отличается от традиционного интернет-магазина;
- как предпринимателю любого размера начать продавать свои товары на Ozon – практическая инструкция;
- логистические схемы работы на маркетплейсе;
- как формируется доход продавца.
Эта встреча будет полезна тем, кто хочет перевести продажи в онлайн, начать продавать товары по всей России и масштабировать свой бизнес.
Участие бесплатное!
Дата проведения: 03 июня 2020 года.
Время (местное): с 14:00 до 15:30.
Для участия в вебинаре необходима регистрация на мойбизнес22.рф
Ссылка на трансляцию будет направлена за час до начала на электронную почту, указанную при регистрации.
Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 204).
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU