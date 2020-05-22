2020-05-22T10:38:09+03:00
Происшествия

В Алтайском крае утонул мужчина

Его нашли водолазы
САНТАЛОВ Константин
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Вода.Вода.Фото: pixabay.com
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В Целинном районе водолазы нашли тело утонувшего мужчины, сообщили “Комсомольской правде” в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация, о том, что в селе Ложкино на озере Ключ утонул 41-летний мужчина поступила накануне. В этот же день организовали поисковые работы.

Водолазы муниципальной службы спасения Бийска совершили несколько погружений и обследовали дно озера. Всего в поисках было задействовано 17 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 единица техники.

Поисковые работы продолжили 22 мая. Утонувшего мужчину нашли, тело передали полицейским.

Напомним, это не первое происшествия на воде. Ранее в Красногорском районе ребенок зашел в воду, затем ему стало плохо. Кроме того, в барнаульском поселке Власиха мужчина прыгнул в водоем, где у него случился сердечный приступ.

В региональном МЧС призывают соблюдать правила безопасности у воды, не совершать бездумных действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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