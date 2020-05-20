Барнаулец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий гарнитур
Житель Барнаула перевел мошенникам 30 тыс. рублей за несуществующий кухонный гарнитур. Такой была оговоренная сумма задатка. Объявление о продаже мебели он нашел в сети.
29-летний мужчина перевел деньги на карту. В назначенное время он приехал за мебелью в Новоалтайск, но тут его ждал сюрприз. Открывшие дверь жильцы пояснили, что никакого отношения к объявлению не имеют.
- После этого барнаулец пытался связаться со «лжепродавцом», но телефонный номер был недоступен, а объявление оказалось удалено с сайта, - сообщается на официальном сайте регионального управления полиции.
По факту было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ, совершенное с причинением значительного ущерба. Жителям рекомендуют не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять заниженным ценам, указанным в объявлении.
ИСТОЧНИК KP.RU