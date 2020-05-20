2020-05-20T11:31:02+03:00
Общество

Барнаулец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий гарнитур

Сейчас полицейские пытаются найти жуликов
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Полицейские проводят проверку.Полицейские проводят проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Барнаула перевел мошенникам 30 тыс. рублей за несуществующий кухонный гарнитур. Такой была оговоренная сумма задатка. Объявление о продаже мебели он нашел в сети.

29-летний мужчина перевел деньги на карту. В назначенное время он приехал за мебелью в Новоалтайск, но тут его ждал сюрприз. Открывшие дверь жильцы пояснили, что никакого отношения к объявлению не имеют.

- После этого барнаулец пытался связаться со «лжепродавцом», но телефонный номер был недоступен, а объявление оказалось удалено с сайта, - сообщается на официальном сайте регионального управления полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ, совершенное с причинением значительного ущерба. Жителям рекомендуют не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять заниженным ценам, указанным в объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий гарнитур
В Барнауле отремонтируют улицу Куйбышева
На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут, как запустить интернет-магазин за час
Компании Алтайского края имеют уникальную возможность получить патентные услуги
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года составило 6 человек
Возбуждено дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы
В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев
«Ростелеком» запустил рекламную кампанию про «Умный дом»
Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 составило 87
Алтайским школам дадут имена героев
В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом
Жительница Барнаула прошла опрос и вместо гарантированного выигрыша потеряла деньги
На Алтае пытаются не допустить распространение чумы
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах
Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая