22 Май 2020 2020-05-22T04:31:45+03:00

В центре Барнаула полицейские разбили машину во время погони за мотоциклом. Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

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В Барнауле служебный автомобиль ДПС врезался в ограждение. ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик во время погони за нарушителем, пишут очевидцы в группе “Барнаул 22”.

Авария произошла в ночь с 20 на 21 мая. По информации пользователей, водитель служебного автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в ограждения во время погони за мотоциклистом.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили эту информацию.

- По предварительным данным, ДТП произошло, когда сотрудники ДПС предпринимали меры по пресечению нарушений ПДД со стороны водителя мотоцикла, который превышал скоростной режим и выезжал на встречную полосу, - сообщили в ведомстве.

На снимках с места ДТП видно, что служебный автомобиль ДПС получил серьезные повреждения. Известно, что в результате аварии полицейские не пострадали.

По факту ДТП со служебной машиной назначена проверка. Полицейские установят все причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU