В Алтайском крае разыскивают пропавшую 14 лет назад хабаровчанку

21 Май 2020 2020-05-21T07:18:16+03:00

Она может находиться в любом регионе

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Следственные органы разыскивают жительницу Хабаровского края Дарью Демакову, пропавшую 14 лет назад. Она может находиться в Алтайском крае.

По данным следствия, вечером 22 мая 2006 года девушка вышла из промышленно-экономического техникума, расположенного в здании МОУ СОШ № 5 в микрорайоне Окоча города Советская Гавань, села в автобус и выехала из города. Вышла на остановке «Мост», пересела на заднее сиденье неустановленной иномарки и больше ее не видели.

По всей видимости, следователи не исключают вероятность нахождения Дарьи в другом регионе, в том числе в Алтайском крае.

Приметы девушки на момент исчезновения: на вид 18 лет, среднего телосложения, лицо круглое, европейский тип лица, брови дугообразные, кожа лица розовая, лоб средний. В день пропажи она была одета в красную кожаную куртку, чёрную юбку, замшевые бордовые сапоги на каблуке, при себе имела дамскую сумку чёрного цвета на длинном ремешке.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Дарьи Демаковой, просят сообщить по телефонам: 89656756549, 89098510015 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU