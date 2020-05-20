На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут, как запустить интернет-магазин за час

20 Май 2020 2020-05-20T10:14:21+03:00

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Не упустите возможность получить бесплатную образовательную поддержку от Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП и его партнера - основателя онлайн сервиса Digarson.ru Алексея Зулина.

27 мая 2020 года бизнес-практик, предприниматель, интернет маркетолог, основатель онлайн сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн продажи для любого бизнеса.

Программа вебинара:

- Зачем продавать в онлайн?

- Основные каналы онлайн продаж (веб сайты, социальные сети, маркетплейсы)

- Что нужно учитывать, запуская свой интернет-магазин

- Обзор конструктора интернет-магазинов Digarson

- Как запустить интернет-магазин за 1 час на конструкторе Digarson.ru

- Расширенные возможности платформы Digarson

- Эффективные способы продвижения интернет-магазина

Когда: 27 мая 2020 г.

Во сколько: 15:00

Как долго: 1 час 30 минут

Сколько стоит: бесплатно

Количество мест ограничено. Необходима обязательная предварительная регистрация на мойбизнес22.рф

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU