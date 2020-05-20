2020-05-20T10:14:21+03:00
Экономика

На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут, как запустить интернет-магазин за час

Поделиться:
Фото предоставлено Фондом МСПФото предоставлено Фондом МСП
Изменить размер текста:

Не упустите возможность получить бесплатную образовательную поддержку от Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП и его партнера - основателя онлайн сервиса Digarson.ru Алексея Зулина.

27 мая 2020 года бизнес-практик, предприниматель, интернет маркетолог, основатель онлайн сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн продажи для любого бизнеса.

Программа вебинара:

- Зачем продавать в онлайн?

- Основные каналы онлайн продаж (веб сайты, социальные сети, маркетплейсы)

- Что нужно учитывать, запуская свой интернет-магазин

- Обзор конструктора интернет-магазинов Digarson

- Как запустить интернет-магазин за 1 час на конструкторе Digarson.ru

- Расширенные возможности платформы Digarson

- Эффективные способы продвижения интернет-магазина

Когда: 27 мая 2020 г.

Во сколько: 15:00

Как долго: 1 час 30 минут

Сколько стоит: бесплатно

Количество мест ограничено. Необходима обязательная предварительная регистрация на мойбизнес22.рф

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий гарнитур
В Барнауле отремонтируют улицу Куйбышева
На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут, как запустить интернет-магазин за час
Компании Алтайского края имеют уникальную возможность получить патентные услуги
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года составило 6 человек
Возбуждено дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы
В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев
«Ростелеком» запустил рекламную кампанию про «Умный дом»
Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 составило 87
Алтайским школам дадут имена героев
В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом
Жительница Барнаула прошла опрос и вместо гарантированного выигрыша потеряла деньги
На Алтае пытаются не допустить распространение чумы
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах
Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая