2020-05-20T10:13:57+03:00
Экономика

Компании Алтайского края имеют уникальную возможность получить патентные услуги

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Фото из архива Фонда МСПФото из архива Фонда МСП
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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный центр инжиниринга (РЦИ) оказывает государственную поддержку краевым производственным компаниям по вопросам развития, модернизации, а также внедрения инноваций.

В настоящее время РЦИ предлагает компаниям региона воспользоваться патентными услугами. Так, при поддержке центра субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, которые ведут свою хозяйственную деятельность в производственной сфере, за 1 % от стоимости могут зарегистрировать собственный товарный знак, а также оформить патент на изобретение.

Для получения услуги необходимо обратитьcя в Региональный центр инжиниринга по телефону +7 (3852) 66-52-85 или электронной почте rci22@yandex.ru. Подать заявку можно также на сайте rci22.ru. Подробнее на мойбизнес22.рф.

Справка

Региональный центр инжиниринга, созданный на базе КАУ «Алтайский центр кластерного развития», является одной из структурных единиц центра «Мой бизнес» и осуществляет свою деятельность в области решения конкретных производственных задач для всех мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.

Своевременно оказанная государственная поддержка, предоставленная РЦИ, позволяет компаниям реализовать имеющийся потенциал и повысить конкурентоспособность.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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