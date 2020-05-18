2020-05-18T09:18:08+03:00
Общество

АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2020

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Фото предоставлено АлтГТУФото предоставлено АлтГТУ
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Алтайский государственный технический университет вновь включен в сотню лучших российских вузов. В этом году АлтГТУ сумел повысить не только место в ранге, заняв 56-ю строчку (в 2019 году – 74-е место), но и перейти из категории ВВ+ в категорию А.

Рейтинг ARES (Academic Ranking European Standards, академический рейтинг европейских стандартов) составляется для оценки способности высших учебных заведений обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участвовать в научно-исследовательской деятельности и активно общаться с будущими работодателями. Данные обрабатываются автоматически, вовлечение человеческого фактора полностью исключено.

Для технических вузов важными критериями являются участие студентов в разработке прорывных технологий, связи вузов с работодателями, использование эффективных методов в оценке качества преподавания, а также международная деятельность вуза.

Исследование проходит по трем категориям оценок:

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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