Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и при каких условиях

15 Май 2020 2020-05-15T10:15:16+03:00

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Состоятся ли выпускные в Алтайском крае, зависит от эпидемиологической ситуации. Как заявил министр образования региона Максим Костенко, каждая школа должна принять решение самостоятельно. В случае, если учеников немного и в населенном пункте нет случаев заболевания коронавирусом, выпускной провести возможно. Мероприятие обязательно должно быть согласовано с Роспотребнадзором.

Напомним, ранее пресс-служба Минобра сообщила, что на сегодняшний день нельзя говорить о проведении последнего звонка и выпускных в том традиционном виде, в котором они существовали долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены и не проводятся на территории края и России. Предполагается, что они могут пройти в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей.

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Традиционный формат последних звонков и выпускных в крае отменят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU