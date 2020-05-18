2020-05-18T04:33:02+03:00
Общество

В Барнауле дольщики не получат квартиры в срок из-за коронавируса

Проблема коснется около тысячи человек
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле дольщики не получат квартиры в срок из-за коронавирусаВ Барнауле дольщики не получат квартиры в срок из-за коронавирусаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле около 1000 дольщиков не получат квартиры в срок. Это связано с кризисом, возникшим из-за коронавируса.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», половина застройщиков России во время опроса заявили о финансовых трудностях. Это не может не повлиять на ход работ.

- В первую очередь задержки будут обусловлены режимом самоизоляции, который обвалил объемы продаж и поступления денежных средств граждан. Также, затруднит возведение высоток и рост цен на стройматериалы. В повышенной зоне риска – компании, работающие по старым правилам и зависящие от дольщиков, - пишет издание.

Несколько застройщиков в Барнауле тоже решили перенести сроки сдачи. Так, квартиры в срок не получат дольщики высотки ул. Гоголя, 46а. Дату перенесли со второго квартала 2020 на второй квартал 2021. Также отложили сдачу ЖК «Юбилейный» на ул. Юрина, 168к на четвертый квартал 2022 года, и ЖК «Спорт-Сити» на ул. Гущина, 171д – на четвертый квартал этого года.

Небыстрыми темпами в Барнауле строятся и другие новостройки. Так, сдача таких объектов как трехэтажка на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 52 и ЖК «Мандарин» на ул. Смирнова, 94а тоже может быть сорвана, но пока этого не произошло.

В вышеперечисленных объектах, согласно документам, продано 937 квартир, плюс 40 договоров заключено в отношении мест для автомобиля, 43 - на приобретение нежилых объектов. Получается, что всем им придется ждать квартиру еще как минимум год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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