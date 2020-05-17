2020-05-17T13:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 18 мая 2020: число зараженных растет, власти публикуют списки, где купить маску

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 18 мая 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Лидером по числу заболевших до сих пор остается БарнаулЛидером по числу заболевших до сих пор остается БарнаулФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 18 мая 2020: число больных коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче. Сейчас инфекция официально подтверждена у 925 человек.

Лидеры по числу заражений

Как рассказали в региональном Оперативном штабе, лидером по числу заболевших до сих пор остается Барнаул. В краевой столице зарегистрировано более 300 случаев заражения. На втором месте идет Змеиногорский район, на третьем – Бийск.

По-прежнему, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Таких в регионе 614 человек. Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и обследованию контактных лиц, а также следят за дезинфекцией в очагах заражений.

Под медицинским наблюдением до сих пор находятся почти 5 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 54 тысяч человек.

Где купить маску?

В Алтайском крае продолжают информировать население о том, где купить защитную маску. Сейчас в крае средства защиты можно купить и в аптеках, и в торговых магазинах.

По информации управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в продажу масок включились многие известные сети: «Мария-Ра», «Аникс», «Ашан», «Пятерочка», «Ярче», «Лента», «Новэкс», «Бахетле», «Метро», «Магнит» и так далее. Также приобрести средства защиты можно в ателье или магазинах ткани.

- Стоимость рулонных масок составляет от 79,9 рубля за 50 штук (в пересчете на единицу - 1,6 рубля за штуку), тканевых многоразовых - от 30 рублей за штуку, одноразовых из нетканого материала - от 25,5 рубля за штуку, - отметили в управлении.

Списки магазинов, где можно купить маски, доступны на официальных сайтах муниципалитетов. Сегодня, 18 мая, ожидается обновление информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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