Барнаулец представился почтальоном и надругался над 10-летним мальчиком

15 Май 2020 2020-05-15T13:57:19+03:00

Злоумышленника задержали через несколько дней после совершения престпуления

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Жителя Барнаула будут судить по обвинению в совершении иных действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 7 февраля 2020 года обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и вошел в подъезд дома. Там он постучал в одну из квартир, представившись почтальоном. Мужчина попросил 10-летнего ребенка открыть дверь, и зашел в чужое жилище.

- Продемонстрировав телефонную видеозапись порнографического содержания, мужчина совершил в отношении мальчика иные действия сексуального характера, тем самым нарушив его нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности, - отмечают в ведомстве.

Злоумышленника задержали через несколько дней после совершения престпуления. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вины не признал, но следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU