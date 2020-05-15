2020-05-15T06:26:38+03:00
Общество

ЕГЭ и выпускные в Барнауле 2020: сроки экзаменов сдвинулись, а школьный вальс ученики уже не станцуют

Традиционный формат последних звонков и выпускных в крае отменят
Татьяна ГЕЙНРИХ
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ЕГЭ в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздний периодЕГЭ в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздний периодФото: Олег УКЛАДОВ
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Школьники и их родители уже пару месяцев сидят на иголках. Когда уже наступит день сдачи первого ЕГЭ? Надо ли покупать наряд на выпускной? Когда теперь можно будет поступить в вуз? Рассказываем, что об этом известно на данный момент.

ЕГЭ снова перенесут

В Алтайском крае, как и по всей стране, ЕГЭ в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты озвучат в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба краевого Минобра, поступающим в вузы дадут 23 дня, чтобы подать документы после объявления последних результатов ЕГЭ. Это не касается специальностей с творческим или профессиональным испытанием – там срок уменьшается до девяти календарных дней.

Кого аттестуют без экзаменов?

В этом году школьники, которые не планируют поступать в вузы, могут расслабиться. Оценки в их аттестат могут быть выставлены по итогам года.

– ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Остальных учеников планируют освободить от обязательных ЕГЭ по русскому и математике.

Последний звонок и выпускной в режиме онлайн

Последний звонок и традиционные выпускные отменят. В региональном министерстве образования сообщили, что привычный формат прощания со школой сейчас невозможен из-за запрета на массовые мероприятия.

– На сегодняшний день мы не говорим о проведении последнего звонка и выпускных в том традиционном виде, в котором они существовали долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены и не проводятся на территории края и Российской Федерации. Возможно, они будут проведены в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей, – сообщили в министерстве.

Так что станцевать школьный вальс нынешним одиннадацатиклассникам, увы, не удастся. С другой стороны, их выпуск будет действительно особенным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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