Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 847

15 Май 2020 2020-05-15T08:12:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года выросло на 38 человек и составило 847 случаев инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди 847 зараженных 108 детей.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы: в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2, Рубцовске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Курьинском районе – 1, Шипуновском районе – 1.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Отметим, что из общего числа заболевших 76 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 608 случаев – по контакту с заболевшими. Из 847 заболевших: 114 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 167– у заболевших ОРВИ, в 568 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU