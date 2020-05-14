2020-05-14T11:38:32+03:00
Происшествия

В Барнауле разыскивается 46-летняя женщина, пропавшая 29 февраля

С собой у нее был только сотовый телефон
Анна СЕМИНА
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Татьяна ХромылеваТатьяна ХромылеваФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы краевой столицы, 46-летней Татьяны Хромылевой.

Как установило следствие, 29 февраля этого года она ушла из дома, расположенного на улице Георгия Исакова в Барнауле и до настоящего момента ее местонахождение не установлено. Следственный отдел по Ленинскому району Барнаула возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Известны приметы пропавшей женщины: на вид 50 лет, телосложение среднее, волосы темные прямые, средней длины. Рост около 160-170 сантиметров, глаза темные. Особые приметы: носит очки.

Когда ее видели в последний раз, она были одета в куртку коричневого цвета, белую вязаную шапку, сапоги темного цвета, платье темного цвета. При себе у нее был мобильный телефон «NOKIA» красного цвета.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Татьяны Хромылевой, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 24-49-39, 29-80-02, 39-11-32 либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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