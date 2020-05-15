2020-05-15T04:30:39+03:00
Происшествия

В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой

Иномарка выехала на встречную полосу и произошло лобовое столкновение
САНТАЛОВ Константин
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В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой. Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Барнаул.В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой. Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Барнаул.
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В Троицком районе Алтайского края 14 мая жестко столкнулись иномарка и фура. Один человек погиб, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на 304 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 46-летний водитель Toyota Corolla при движении со стороны Барнаула в направлении Бийска не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с фурой DAF. Грузовиком управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla скончался на аварии до приезда скорой медицинской помощи.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в группе «Инцидент Барнаул», видно, что от удара иномарку серьезно смяло. Фура также получила заметные повреждения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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