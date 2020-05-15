В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой
В Троицком районе Алтайского края 14 мая жестко столкнулись иномарка и фура. Один человек погиб, сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на 304 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 46-летний водитель Toyota Corolla при движении со стороны Барнаула в направлении Бийска не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с фурой DAF. Грузовиком управлял 48-летний водитель.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla скончался на аварии до приезда скорой медицинской помощи.
На кадрах с места происшествия, опубликованных в группе «Инцидент Барнаул», видно, что от удара иномарку серьезно смяло. Фура также получила заметные повреждения.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU