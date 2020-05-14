Молодой парень избил женщину за неправильные методы воспитания детей

14 Май 2020 2020-05-14T06:57:44+03:00

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23-летний житель Кытмановского района Алтайского края пойдет под суд за избиение своей возлюбленной. Ему не понравилось, как она воспитывает своих детей.

Следствие установило, что молодой человек встречался с 42-летней женщиной. Периодически заглядывал к ней в гости, и в один из таких визитов произошла серьезная ссора.

- Мужчина предъявил своей возлюбленной претензии по поводу ненадлежащего воспитания ее малолетних детей, на что получил ответ в грубой форме, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Воздействие алкоголя сделало свое дело: мужчина буквально пришел в бешенство, начал избивать женщину. Позже эксперты насчитают на ее теле не менее 12 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшая, спустя несколько часов, скончалась в своей квартире.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшее по неосторожности его смерть». На этапе предварительного следствия мужчина свою вину признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU