Последний звонок в Барнауле 2020: будет ли проходить и когда состоится

14 Май 2020 2020-05-14T12:47:18+03:00

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В связи с распространением коронавируса в Алтайском крае отменят проведение последнего звонка в традиционном виде. В региональное министерстве образования сообщили, что привычный формат прощания со школой сейчас невозможен, так как запрещены массовые мероприятия.

– На сегодняшний день мы не говорим о проведении последнего звонка и выпускных в том традиционном виде, в котором они существовали долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены и не проводятся на территории края и Российской Федерации. Возможно, они будут проведены в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей, – сообщили в министерстве

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае 809 заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 39 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU