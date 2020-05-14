Последний звонок в Барнауле 2020: будет ли проходить и когда состоится
В связи с распространением коронавируса в Алтайском крае отменят проведение последнего звонка в традиционном виде. В региональное министерстве образования сообщили, что привычный формат прощания со школой сейчас невозможен, так как запрещены массовые мероприятия.
– На сегодняшний день мы не говорим о проведении последнего звонка и выпускных в том традиционном виде, в котором они существовали долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены и не проводятся на территории края и Российской Федерации. Возможно, они будут проведены в режиме онлайн или в формате флешмобов без большого скопления людей, – сообщили в министерстве
Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае 809 заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 39 новых случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU