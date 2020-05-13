2020-05-13T18:41:11+03:00
Звезды

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» впервые отменят

Виной всему коронавирус
Анна СЕМИНА
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Впервые фестиваль Шукшинские дни на Алтае не состоитсяВпервые фестиваль Шукшинские дни на Алтае не состоитсяФото: Анна СЕМИНА
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Алтайский край в этом году уже отменил ряд культурных, спортивных и развлекательных мероприятий и еще многие предстоит перенести или отменить.

Из-за объявленной пандемии коронавируса не власти края не смогли провести открытие летнего туристического сезона и праздник «Цветение маральника», отменили «Ночь музеев» и празднование Дня Победы. Как рассказала сегодня, 13 мая, во время онлайн-конференции министр культуры региона Елена Безрукова, это не полный список того, что не будет в этом году.

- К сожалению, впервые за историю Шукшинских дней на Алтае, они не состоятся в этом году. Рассматривались различные подходы к этой теме, но это наш самый масштабный фестиваль. Его главная особенность в том, что приезжает огромное количество гостей, участвует большое число людей. Безусловно, проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом, - сказала Елена Безрукова.

Помимо этого отменен литературный фестиваль Роберта Рождественского и краевые Дельфийские игры, на 2021 год перенесен Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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