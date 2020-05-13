Когда возобновят работу алтайские учреждения культуры и пройдут ли в регионе крупные фестивали

Из-за пандемии коронавируса в Алтайском крае пришлось отменить и перенести многие фестивали. Об этом, а также о том, когда музеи и другие учреждения могут возобновить работу, на пресс-конференции 13 мая рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

Возвращение к привычной работе

Алтайские учреждения культуры будут выходить из режима изоляции и возвращаться к работе поэтапно. Пока документы готовятся, изменения вносят в указ губернатора Виктора Томенко.

После подписания всех бумаг учреждения культуры перейдут к первому этапу выхода из режима ограничений. Они будут работать без очного приема посетителей. Планируется, что это произойдет в ближайшие дни.

- Если мы говорим о наших посетителях и зрителях, то пока они не смогут прийти ни в музей, ни в библиотеку, ни в театрально-концертное учреждение, - сказала Елена Безрукова.

Культурная жизнь Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ

Она добавила, что есть большой пласт работы, который нужно выполнять даже для того, чтобы предоставить зрителям онлайн-контент. А если речь идет о музеях и библиотеках, то там нужно работать с фондами, заниматься оцифровкой изданий и многим другим.

Следующая стадия - прием одиночных посетителей в музеях и библиотеках с соблюдением всех необходимых правил и и рекомендаций Роспотребнадзора.

-Безусловно, самой последней стадией, которая вряд ли нас ожидает в течение лета, будет возврат к массовым мероприятиям, - отметила министр культуры региона.

Она не исключила, что возможны и промежуточные стадии выхода из самоизоляции. Например, проведение мероприятий с ограниченным количеством зрителей.

Перенос и отмена мероприятий

Большинство крупных фестивалей, которые планировали провести в Алтайском крае этим летом, отменили из-за пандемии. Некоторые мероприятия перенесли на более поздний срок.

В частности, отменили краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского и краевые Дельфийские игры. Также не проведут Шукшинские дни на Алтае.

Культурная жизнь Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ

- К сожалению, впервые за историю Шукшинских дней на Алтае, они не состоятся в этом году. Рассматривались различные подходы к этой теме, но это наш самый масштабный фестиваль. Его главная особенность в том, что приезжает огромное количество гостей, участвует большое число людей. Безусловно, проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом, - сообщила Елена Безрукова.

Кроме того, на следующий год перенесли Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина.

Министр напомнила, что прежде всего отмена связана запретом на проведение массовых мероприятий, который продлится еще некоторое время. Также не стоит забывать, что крупные мероприятия требуют длительное подготовки. Даже если все ограничительные меры отменят сейчас, то не хватит времени на подготовку.

Елена Безрукова добавила, что деньги, сэкономленные на проведении массовых мероприятий, направят на борьбу с коронавирусом.

Культурная жизнь Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что в этом году будут присуждать литературная премия имени Роберта Рождественского. Однако лауреата не смогут пригласить в гости в регион. Также отметят дни Рождения Василия Шукшина и Роберта Рождественского. Вероятнее всего в онлайн-формате.

Напомним, с 12 мая театральные труппы находятся в отпусках, люди не выходят на работу. и не проводят массовых репетиций.

Культурная жизнь Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В этом сезоне мы не увидим ни концертов, ни спектаклей, - сказала Елена Безрукова.

Она пояснила, что не могут проводить и выступления в формате Open Air, потому что там массово собираются люди. Однако при этом в течение лета рассматривают возможность проведения отдельных акций под запись, без участия зрителей.

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