2020-05-13T08:07:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 мая 2020 года составило 770

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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Уже 770 человек заразились коронавирусом в Алтайском краеУже 770 человек заразились коронавирусом в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба Алтайского края, число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 мая 2020 года увеличилось за последние сутки на 43 человека и составило 770.

Если быть точнее, то география распространения инфицированных выглядит следующим образом: в Барнауле и Бийске – 11 случаев, в Змеиногорском районе – 6, в Славгороде – 4, в Павловском районе и Новоалтайске – 3, в Благовещенском районе – 2, Бийском, Поспелихинском и Тальменском районах – по одному.

Тем временем стремительно растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц было выписано 54 человека. Таким образом, общее число излечившихся – 337.

- Из общего числа заболевших 71 случай – завозной, в том числе два – из-за рубежа. 560 случаев – по контакту с заболевшими, 104 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 143– у заболевших ОРВИ, в 523 случаях – бессимптомное течение, - сообщает оперативный штаб.

Всего в крае на коронавирус было обследовано 46381 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6215 человек, снято с контроля 10653.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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