2020-05-12T13:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Дети выделяют вирусы несколько недель»? Врачи о коронавирусе у маленьких пациентов

Алтайские примеры выздоровлений пока опровергают прогнозы
Марина КОЧНЕВА
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Асмик АкопянАсмик АкопянФото: из архива героя публикации.
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В инфекционном госпитале центра охраны материнства и детства в Барнауле сегодня находится 62 пациента с коронавирусом, из них 45 – дети. Самому маленькому пациенту – два месяца.

- Поступление большое, спада нет, - рассказывает Асмик Акопян, заведующая госпиталем.

Напомним, 29 апреля в Центре было 32 пациента, из них 21 – дети. Менее, чем за две недели количество выросло вдвое.

- Если раньше зараженных привозили из эпидочагов, выявленных по контактной цепочке, то сейчас другие поступления, – рассказывает Асмик Робертовна. – Кто-то в семье заболел пневмонией, после анализов выясняется, что у всех в квартире коронавирусная инфекция.

Асмик Акопян в очаге инфекции работает с 16 апреля. За это время медики научились в костюмах-скафандрах правильно дышать, слышать, видеть, писать и даже рисовать.

– Вы представляете, что испытывают дети, оказавшись изолированными в палате, где нет игровой зоны. Многие изолированы от своих родителей, - рассказывает заведующая госпиталем. - Вот бабушку привезли на днях с двумя внуками. У нее сразу диагностировали двустороннюю пневмонию и перевели в РТП. А внуки четырех и восьми лет здесь. Или девочка восьмилетняя у нас лежит одна. Прихожу, расчесываю ей волосы, разговариваю. Фломастеры спонсоры привезли, заносим их детям, начинаем с ними рисовать. Психологов у нас нет, а дети в тревоге, им нужна ласка.

По словам Акопян, маленькие пациенты уже узнают врачей по фонендоскопам.

- В защитных костюмах, конечно, и жарко и дискомфортно, - вздохнула Асмик Робертовна. - Это действительно тяжело, пижамы внутренние после четырех часов работы в костюме полностью мокрые.

Со своими дочками заведующая госпиталем общалась все это время только по телефону.

- Старшая вчера разговаривала со слезами, - поделилась собеседница, - Она выпускница и за меня очень тревожится, и за экзамены переживает, которые непонятны когда и как… А тут еще мама ее обнять не может. Я никогда не оставляла детей так надолго.

Из хороших новостей: из госпиталя за этот месяц выписано около 60 пациентов.

- Несмотря на то, что в методических рекомендациях о лечении коронавируса говорится, что дети в отличие от взрослых выделяют вирусы несколько недель, у нас статистика хорошая, отрицательные тесты мы имеем через короткое время (10-14 дней) нам, наверное, повезло,- говорит Асмик Акопян. – Пока мы эти данные еще не анализировали. При этом многие наши пациенты при выписке прощаются с нами как с родными, даже говорят, что будут скучать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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