Вахтовик из Алтайского края подозревается в убийстве коллеги на Камчатке
Следователи возбудили дело об убийстве в отношении уроженца Алтайского края 1989 года рождения, который работает рыбообработчиком на заводе ООО «Рыб-Кам», сообщает пресс-служба Следственнго комитета по Камчатскому краю.
По версии следствия, 10 мая 2020 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с коллегой на рабочем месте. Тот выражался в его адрес грубой нецензурной бранью. Оскорбленный мужчина ударил обидчика ножом в живот. Из-за полученных ран потерпевший скончался в больнице.
Подозреваемый в убийстве задержан. Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводится следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU