На Алтае без вести пропал 37-летний мужчина

12 Май 2020 2020-05-12T12:20:45+03:00

Его ищут с сентября 2019 года

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В Республике Алтай ведутся поиски без вести пропавшего 37-летнего Алексея Челбакова.

Житель села Улус-Черга Шебалинского района ушел в неизвестном направлении из села Курота Онгудайского района еще в сентябре 2019 года и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Алексея Челбакова: на вид 37-40 лет, тип лица - азиатский, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая. Особые приметы: над верхней губой с левой стороны находится родимое пятно размером около семи милиметров, в области левой ключицы шрам от операции 10-15 сантиметров, на левой груди татуировка в виде скорпиона размером 10х10 сантиметров.

- Когда его видели в последний раз, он был одет в камуфлированный костюм зелёного цвета, спортивную куртку черного цвета и черные кроссовки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Всех граждан, кто видел либо знают обстоятельства исчезновения мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(38845) 22-0-41, 8(38822) 9-23-28 или в ближайший отдел полиции по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU