2020-05-11T13:23:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам на Алтае доплатят свыше 66 млн рублей

С 8 мая медработники начали получать первые выплаты
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Ранее в регион уже были направлены 270 млн.Ранее в регион уже были направлены 270 млн.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край получит 66,4 млн рублей из федерального бюджета для выплат работникам медицинский организаций, которые помогают пациентам с коронавирусом. Ранее в регион уже были направлены 270 млн на эти цели.

С 8 мая медработники края уже начали получать первые выплаты по двум Постановлениям Правительства РФ. Первые доплаты напрямую зависят от средней зарплаты в регионе, вторые – фиксированные для всей России. Размер оплаты складывается из количества выработанных часов при непосредственном оказании медпомощи пациентам, инфицированным COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что дополнительные выплаты к зарплате получат более 200 медработников, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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