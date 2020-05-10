2020-05-10T05:47:55+03:00
Происшествия

На Алтае в аварии погиб мотоциклист без прав

Он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на Чуйском трактеСмертельное ДТП с мотоциклистом произошло на Чуйском трактеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Шебалинском районе Республики Алтай в результате ДТП погиб молодой мотоциклист без прав.

По информации Главного управления МВД России по региону, авария произошла вечером на 535 километре Чуйского тракта. 23-летний местный житель, не имеющий прав на управление мотоциклом, сел за руль Suzuki.

- Двигаясь со стороны села Барлак в направлении Шебалино, молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части, врезался в дорожное ограждение, - добавляют в пресс-службе ведомства.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На алтайской трассе сбили беременную лосиху

В Первомайском районе в районе поселка Казачий сбили лося. Состоянии водителя и пассажиров не известно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 199
На федеральных трассах Алтайского края начался ремонт
Почти тысячу человек покусали клещи на Алтае
На Алтае в аварии погиб мотоциклист без прав
Памятник Алексею Скурлатову открыли в Барнауле
Колонна пожарной ретротехники проехала по баранульским улицам
70 барнаульских ветеранов поздравили песнями в День Победы
Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»
200 тысяч георгиевских лент раздали единороссы в Алтайском крае в честь Дня Победы
На алтайской трассе сбили беременную лосиху
Жители Алтайского края украсили свои окна победной атрибутикой, чтобы создать праздничное настроение
Алтайские росгвардейцы приняли участие в «Бессмертном полку»
Виктор Томенко вместе с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы
Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы
Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из колонии
На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае
На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы
Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля