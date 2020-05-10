На Алтае в аварии погиб мотоциклист без прав

10 Май 2020 2020-05-10T05:47:55+03:00

Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на Чуйском тракте Фото: предоставлено пресс-службой

Он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение

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В Шебалинском районе Республики Алтай в результате ДТП погиб молодой мотоциклист без прав.

По информации Главного управления МВД России по региону, авария произошла вечером на 535 километре Чуйского тракта. 23-летний местный житель, не имеющий прав на управление мотоциклом, сел за руль Suzuki.

- Двигаясь со стороны села Барлак в направлении Шебалино, молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части, врезался в дорожное ограждение, - добавляют в пресс-службе ведомства.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU