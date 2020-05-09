2020-05-09T10:21:14+03:00
Происшествия

На алтайской трассе сбили беременную лосиху

О состоянии водителя информации нет
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин пубьликации.Скрин пубьликации.Фото: со страницы vk.com/incident_brn
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В Первомайском районе в районе поселка Казачий сбили лося. Сообщение об этом опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул». Уточняется, что сбитая лосиха была беременна. Состоянии водителя и пассажиров не известно.

В социальных сетях одни пользователи обвинили водителя в невнимательности, другие, наоборот, встали на его сторону.

- Это как так несётся, что не видит ничего, - пишет Елена Кривощекова.

- У вас перед машиной лось выбегал? а у нас выбегал. Неожиданно, он не смотрит по сторонам, он просто бежит. Если бы не притормозили перед поворотом, то тоже самое было бы, - пишет Татьяна Ненашева.

- Сам дальнобой. Видел, как лось выбегает на трассу. И дело не в скорости, а в неожиданности. Фуры уходят в кювет, потому что шофер пытается избежать столкновения. Тонны груза – в хлам. Вешают на водилу. На легковой - лоси в салоне, впереди трупы. Или сбил, тогда машина в хлам и штраф полквартиры, - комментирует Дмитрий Кузмич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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