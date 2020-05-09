9 Май 2020 2020-05-09T05:57:00+03:00

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Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне:

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Впервые за много лет будем отмечать его в узком семейном кругу. Достанем альбомы со старыми фотографиями, будем вспоминать наших отцов, дедов, прадедов - кто воевал или приближал Победу в тылу.

Эта память - у нашего народа общая, и скоро придет день, когда мы снова сможем собраться, чтобы пройти в колоннах с портретами своих героев.

История Великой Победы дает нам пример силы духа и мужества.

Помним. Гордимся. С Днем победы!

ИСТОЧНИК KP.RU