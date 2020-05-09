Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы
Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне:
- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Впервые за много лет будем отмечать его в узком семейном кругу. Достанем альбомы со старыми фотографиями, будем вспоминать наших отцов, дедов, прадедов - кто воевал или приближал Победу в тылу.
Эта память - у нашего народа общая, и скоро придет день, когда мы снова сможем собраться, чтобы пройти в колоннах с портретами своих героев.
История Великой Победы дает нам пример силы духа и мужества.
Помним. Гордимся. С Днем победы!
ИСТОЧНИК KP.RU