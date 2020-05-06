Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 588

6 Май 2020 2020-05-06T08:55:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года увеличилось на 33 и составило 588 человек.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за последние сутки расширилась география распространения COVID-19 в регионе. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов. Больше всего за прошедшие сутки больных добавилось в Барнауле – 14 человек, еще девять в Змеиногорском районе, два в Рубцовске, по одному в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. По информации минздрава из общего числа заболевших 56 случаев – завозные, только два из-за рубежа. 430 случаев – это контактные лица с ранее инфицированными. В 84-х случаях вирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 94-х у заболевших ОРВИ. У 410 человек заболевание протекает бессимптомно.

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Некоторые мероприятия все же состоятся, правда, в весьма необычном и непривычном для всех нас формате (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU