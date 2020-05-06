День Победы 2020 в Барнауле: как будут праздновать юбилейную годовщину в условиях коронавируса

В середине апреля стало известно, что в Барнауле массовые мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесут на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Это же коснулось и парада Победы. Однако некоторые мероприятия все же состоятся, правда, в весьма необычном и непривычном для всех нас формате. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что часть проектов к юбилею Победы были запущены еще в первых числах мая. Сейчас город уже пестрит праздничными украшениями и баннерами, а на клумбах величественно цветут тюльпаны. Жаль, что только выйти и полюбоваться красотами города, проникнуться духом праздника в реальности в этом году не получится– все мероприятий пройдут в онлайн-режиме, а присоединиться к ним сможет любой желающий.

Георгиевская ленточка

С 7 по 9 мая в Барнауле пройдет «Георгиевская ленточка».

- Раздача лент запланирована в местах, доступных для посещения гражданами: продуктовых магазинах, аптеках и других. Также ленты будут распространяться кондукторами МУП «Горэлектротранс» в трамваях и троллейбусах, сотрудниками ГИБДД города, - говорится в сообщении мэрии.

Бессмертный полк

Традиционная акция, без которой уже не представляется День Победы «Бессмертный полк», пройдет в этом году в онлайн-формате. Есть несколько вариантов участия.

Во-первых, фотографии ветеранов будут транслироваться 9 мая на разных интернет ресурсах. Чтобы в видеоряде появилось фото вашего родственника-ветерана, необходимо его и свое фото загрузить на сайте Бессмертного полка России и одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти». Также выставить фото можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Из всех присланных фотографий будет создана единая база данных. Виртуальное шествие будут показывать на различных площадках.

По всем вопросам участия и регистрации можно обратиться на специальную горячую линию 8-800-20-1945-0.

Также до 9 мая горожане могут поучаствовать в проекте «Знаменосцы Победы». Для этого необходимо снять видеоролик и рассказать о родственнике, который был Знаменосцем Победы. Ролики можно загрузить в соцсети. В городе пройдет еще одна акция с аналогичными условиями участиями – народная эстафета «Памяти героев». Ролик о ветеране грузится в соцсети и сопровождается хэштегом #ПамятиГероев2020.

Песни Победы

9 мая с 11:00 до 13:00 в рамках акций «Фронтовая бригада» и «#поем_двором» музыканты и волонтеры у домов, где живут ветераны, устроят небольшие праздничные концерты. Артисты подарят им военные песни, стихи, а также сценки фронтовой жизни.

А в 19:00 всем желающим предлагают спеть песню «День Победы»: включите трансляцию федеральных каналов, выйдете на балкон или откройте окно и спойте вместе со всей страной. Выступление можно заснять на видео и выложить в соцсети с хэштегами #ПОЕМ_ДВОРОМ #МЫВМЕСТЕ #tavrida1love #75летПобеды #ЭтотДеньПобеды.

Телемарофон

На краевом телеканале «Катунь 24» устроят телемарофон чествования творцов Победы. Свои поздравления принесут глава города Вячеслав Франк, сотрудники мэрии и районов краевой столицы, представители Барнаульской городской Думы. Кроме того, телезрителям покажут материалы «Барнаул в годы войны», архивные ролики реконструкций военных событий, онлайн-концерт ансамбля «Имидж» культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю и так далее.

Огни Победы

В 22:00 праздник завершится акцией «Фонарики Победы». Барнаульцы зажгут свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и отдадут дань памяти героям.

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