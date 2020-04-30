2020-04-30T15:09:32+03:00
Общество

Жительница Алтая лишилась 50 тысяч рублей после установки приложения для защиты денег

Полицейские ищут мошенника
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: pixabay.com
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59-летняя жительница Горно-Алтайска потеряла крупную сумму, поверив аферситу, который предложил установить специальное приложение, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предложил установить на смартфон мобильное приложение, которое позволит защитить деньги, хранящиеся на банковских счетах. Не долго думая, потерпевшая скачала программу, которая, на самом деле, предоставила звонившему удаленный доступ к её онлайн-кабинету.

- Мужчина неожиданно предложил своей собеседнице оформить кредит, по низкой процентной ставке, но для этого в новое приложение нужно было внести банковские реквизиты. Не слишком разбирающаяся в банковских вопросах горожанка согласилась и выполнила просьбу лжесотрудника банка,- отмечают в ведомстве.

После этого с ее банковского счета списали все деньги. Женщина попыталась связаться с «представителем банка», однако его телефон был выключен. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители ищут мошенника. По факту произошедшего проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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