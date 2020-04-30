2020-04-30T12:42:34+03:00
Происшествия

Бийчанка хотела вернуть любимого и перевела гадалке больше 100 тысяч рублей

Полицейские ищут мошенницу
САНТАЛОВ Константин
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Гадалка.Гадалка.Фото: pixabay.com
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48-летняя жительница Бийска хотела вернуть любимого человека и нашла в социальной сети объявление, где предлагались услуги магического характера. Женщина связалась с гадалкой и вскоре потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая написала гадалке о проблемах в личной жизни, а та, в свою очередь, пообещала помочь. Женщина сообщила, что ритуалы не бесплатные, но и результат должен был оправдать любые вложения.

В итоге за две с половиной недели жительница Бийска перечислила мошеннице больше 100 тыс. рублей. Однако восстановить отношения с бывшим супругом это ей не помогло. Осознав, что стала жертвой мошенников, бийчанка обратилась в полицию.

- Правоохранители напоминают о необходимости быть бдительными при общении в интернете, нередко в социальных сетях под разными именами и профессиями орудуют мошенники. Вступая в переписку с неизвестными, необходимо понимать, что они могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Поэтому стоит быть внимательнее и не переводить деньги чужим людям за сомнительные услуги, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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